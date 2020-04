Se billedserie Josefine Filtenborg håber, at studenterrunden ikke bliver helt aflyst. Foto: Kruses Gymnasium

Gymnasielever er vendt tilbage til en anderledes hverdag

På Kruses Gymnasium i Farum er de ældste gymnasielever nu vendt tilbage. Vi har talt med to elever om deres nye hverdag med håndvask, opdelt undervisning og aflyste eksamener

Furesø Avis - 30. april 2020 Af Louise Mørch Vilster

Sidste mandag vendte de ældste elever på Kruses Gymnasium tilbage til skolen, der nu byder på håndvask, adskillelse og mere håndvask. For eleverne i 1. og 2.g er der stadig fjernundervisning hjemmefra, og eleverne i 3. g er nu spredt ud over tre lokaler for hver klasse. Furesø Avis har i den forbindelse talt med to 3.g'ere om, hvordan det er at vende tilbage til skolen. For Josefine Filtenborg er det godt at være tilbage.

"Da vi mødte første dag blev vi mødt af ledelsen, der guidede os hen til håndvaske, så vi kunne vaske hænder, inden vi kom ind på skolen. De havde skrevet hvilke indgange, vi måtte gå ind af, og dem blev vi også guidet hen til. Der er også kommet klistermærker ligesom i supermarkederne. Jeg synes, at der er en positiv stemning, for det er længe siden, at vi har set hinanden, og det er virkelig rart at se andre mennesker, og få en mere etableret hverdag," siger hun.

Mere taletid Josefine Filtenborg synes dog, at fjernundervisningen har fungeret godt, og især har det været rart at tage terminsprøver derhjemme i rolige omgivelser.

"Det var rart, fordi presset var væk. Normalt sidder man i et lokale med en hel masse, men i stedet kunne jeg sidde alene på mit værelse, og så er det nemmere at være rolig," mener hun.

Ud over håndvask efter hver time, så er den største ændring, at hver klasse nu er opdelt på tre forskellige lokaler med cirka otte elever i hver, som læreren må pendle imellem. For Gustav Kuchinke, der også går i 3.g, har det både sine fordele og ulemper.

"Jeg kan meget godt lide det, for det giver mere taletid i timerne, men det er også lidt et problem, at lærerne skal dele tiden mellem klasserne. Det giver et andet læringsmiljø, og betyder at vi skal arbejde mere selvstændigt. På den måde er det en god forberedelse til universitetet, for vi skal kunne lære selv," siger han.

Kun få eksamener På grund af faren for corona-smitte er de fleste eksamener aflyst, og det er i stedet elevernes årskarakterer der gælder. Både Gustav Kuchinke og Josefine Filtenborg skulle oprindeligt have været op til ni eksamener, som nu kun bliver til tre.

"På den ene side er det rart ikke at skulle op til eksamen, for man undgår angst og pres, men det er også lidt øv, for det er en del af at afslutte gymnasiet, så derfor er jeg glad for, at vi stadig skal til nogle eksamener," siger Josefine Filtenborg.

Gustav Kuchinke har det bedre med, at det er læreren, som har kendt ham gennem tre år, der skal vurdere ham i stedet for en censor udefra.

"Det tager også lidt af nervøsiteten, og det gør ikke, at vores studenterhue er mindre værd. Det er en ret underlig situation, og vi tager det hele, som det kommer. Men det har været lidt underligt at skulle tilpasse sig en ny situation på ingen tid," siger han.

Studenterrunde Et andet samtaleemne og noget, som der bliver set frem til i næsten flere år er studenterrunden og kørsel med studentervogn, som måske ikke kan lade sig gøre. Lige nu venter eleverne svar på, hvad de må og ikke må.

"Særligt studentertiden hænger lidt som en sort sky. Jeg havde virkelig set frem til det, og vi er så tæt på at være færdige. Jeg havde også set frem til translokation og til at give rektor et tryk i hånden, så det er mega ærgerligt. Et alternativ kunne være at rykke studenterrunden til august eller september," mener Josefine Filtenborg.