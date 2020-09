Gustav Juul genvalgt som borgmesterkandidat

"Tak til Venstres medlemmer for den tillid, I igen har vist mig. Jeg vil sammen med byrådsgruppen fortsætte arbejdet og jeg glæder mig til, sammen med alle Venstres kandidater, at føre en god valgkamp op til kommunalvalget i 2021," kvitterede Gustav Juul for valget på opstillingsmødet.