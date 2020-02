Gustav Juul er ude med riven: Det virker som om, at Bondo har stukket hovedet ind under skildpaddeskjoldet

Gustav Juul, til venstre, mener, at Furesøs borgmester har "stukket hovedet ind under skildpaddeskjoldet." Arkivfoto

Furesø Avis - 11. februar 2020 kl. 14:12 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række hovedstadsborgmestre har sendt et kritisk brev til indenrigsministeren og finansministeren. Men Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen, har ikke skrevet under på brevet, som dagbladet Berlingske er i besiddelse af.

I alt har 14 ud af 31 borgmestre skrevet under på brevet, og dermed mangler der 17 borgmesterunderskrifer i en alliance, som der ellers har været siden 2016 har været mellem 31 hovedstadskommuner, der alle har villet have et nyt og for dem mere retfærdigt udligningssystem.

Netværket "stop forskelsbehandlingen" blev lanceret for tre et halvt år siden og fik eget sekretariat og hjemmeside. I brevet skriver de 14 borgmestre til henholdsvis indenrigsminister Astrid Krag og finansminister Nicolai Wammen:

"Kære Astrid Krag og Nicolai Wammen. Regeringens udligningsforslag af 30. januar 2020 er et frontalangreb på hovedstadsområdet, og vi skal hermed udtrykke skarp kritik af det forslag, regeringen har fremlagt."

Borgerlige borgmestre

De 14 underskrivende borgmestre er alle fra Venstre eller Det Konservative Folkeparti, og det får byrådsmedlem i Furesø Gustav Juul (V) til at rette kritik mod borgmester Ole Bondo Christensen, for ingen af de socialdemokratiske hovedstadsborgmestre har sat deres signatur under det kritiske brev.

"Bondo har åbnebart stukket hovedet ind under skildpaddeskjoldet og ikke skrevet under. Det ser mærkeligt ud," siger Gustav Juul.

"Åbenbart betyder partidiciplinen mere for borgmesteren, end Furesøs økonomi gør," siger han og henviser til, at borgmesteren deler partibog med medlemmerne af regeringen.

Gustav Juul undrer sig over, at de tidligere kritiske røster fra Ole Bondo Christensen om regeringens udspil til en udligningsreform ifølge Juul er væk. Bondo har tidligere over for Furesø Avis kaldt regeringsudspillet for "uholdbart" og hæftet sig ved, at Furesø i forvejen betaler 320 millioner kroner om året i udligning.

"Betyder borgmesterens tavshed, at der lige pludselig er helt styr på økonomien? Har Furesø lige pludselig råd til ekstraregningen? Det er lykkedes den socialdemokratiske regering at splitte Nordsjælland ad nu, hvor borgmestrene ikke længere er enige," siger Gustav Juul til Furesø Avis.

Dybt overrasket

Netværket af hovedstadskommuner får hårde ord med i Berlingske fra en række borgerlige borgmestre, blandt andet Helsingørs konservative Benedikte Kiær.

"Jeg er meget overrasket over, at ikke engang de S-borgmestre, der står til at få prygl med den her reform, vil skrive under på det her (brevet, red.). Jeg synes, det er dybt overraskende. Men nu har regeringen da lykkedes at splitte den her alliance. Der er ikke rigtig noget tilbage af den," siger hun til Berlingske.

