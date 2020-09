Gusta og Jørgen fejrede diamant-bryllup på Ryetbo

Den 24. september fejrede de deres diamantbryllup på Ryetbo Plejehjem. Ryetbo havde hejst flaget til tops, og sat en æresport op over Gustas lejlighed. Medarbejderne var søde og hjertelige og med til at gøre dagen rigtig festlig.

Diamantbrudeparret drak champagne, spiste lagkage og dansede brudevals. Og de har modtaget en hilsen fra hendes majestæt dronningen med lykønskninger på dagen. Det er lykkeligt, at de kan få lov til at se hinanden og være i samme rum ikke mindst på sådan en mærkedag. Gusta sagde "Hvis Jørgen har noget at fejre, har jeg også noget at fejre", og det har de - kærligheden.

Gusta og Jørgen har boet i Værløse siden 1962 og været en væsentlig del af det at være Værløseborger. Gusta, som kommer fra de nordatlantiske øer - Færøerne - har taget sig kærligt af mange kommende borgere først i Espebo vuggestue, siden i Søndersø miniklub. Jørgen har hun også taget sig kærligt af. Både Jørgen og Gusta har spillet bridge i flere Værløseklubber, og Jørgen har i flere år været turneringsleder. De har spillet bridge flere gange om ugen i mange år, og som seniorer har de haft fornøjelse af at spille golf fra dengang golfklubben startede.

Gusta og Jørgen har pigerne Anni og Birit. I dag er de kvinder, et godt stykke under 60 begge to og et dejligt bevidst valg. Også 5 dejlige børnebørn er det blevet til, som Gusta og Jørgen er meget glade for og stolte over.