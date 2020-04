Gudstjenesterne fra Farum kommer på nettet frem til 10. maj

Professionelt produktionsselskab står for at filme gudstjenester. "Vi fortsætter foreløbigt frem til 10. maj," siger præst

Kirkerne er fortsat lukket land, og dermed er gudstjenester ikke noget, der bliver afholdt for øjeblikket. Ihvertfald ikke fysisk. For i Farum Sogn har man kunnet følge præsterne på video fra tid til anden. Det har dog været på håndholdt vis, fortæller sognepræst Ulla Salicath.

Men i søndags var der anderledes svung over det. Præsternes mobiltelefoner var skiftet ud med klemmemikrofoner, fem kamerarer og professionel mikserpult, da der igen blev streamet på sognets Facebookside.

Det lokale firma C4 Content med Lars Wallin, der selv bor lokalt, stod for produktionen.

"Det er vigtigt, at vi fortsat holder gudstjenester. Man kan selvfølgelig finde gudstjenester andre steder fra, men flere har sagt til os, at de savner at gå i deres egen kirke, hvor de kender rummet og kan høre musikken og se præsterne, de kender, i vante omgivelser," siger Ulla Salicath.