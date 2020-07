Kong Volmersvej skal renoveres, og det bliver dyrt for grundejerne ved den private fællesvej. Arkivfoto

Grundejer og pensionist: Afdrags­ordning burde gælde for alle

Furesø Avis - 04. juli 2020 kl. 09:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

lån 75-årige Ulla Hess står over for at skulle betale næsten 100.000 kroner i renovering af Kong Volmersvej, der er en privat fællesvej.

Som grundejer har hun derfor efterlyst et lån hos kommunen, da det som enlig pensionist bliver svært at finde pengene.

Selvom pensionister ofte har stor friværdi i boligen, er det svært at få lov til at tage et lån i boligen på grund af deres lave indkomst. Og med en lav indkomst kan en stor ekstraregning blive svær at betale.

Forskel på folk Ulla Hess er glad for, at det nu er muligt for hende og andre pensionister at lave en afdragsordning med kommunen, men hun så gerne, at den gælder for alle grundejere.

"Det er fint at have truffet en beslutning om at hjælpe folk, men det er lidt at gøre forskel på folk, hvis det kun er for pensionister. Der er også mange børnefamilier, hvor jeg kan forestille mig, at det er en uhørt stor udgift," siger hun.

Ulla Hess mener også, at ordningen skulle gælde i 15 år i stedet for 10 år.

"Det er svært for en enlig pensionist at finde 100.000 kroner, og når beløbet er så stort, kunne de have valgt 15 år, som der står i vejloven er en mulighed. Det er derfor ikke en fantastisk løsning," siger hun.

lmv