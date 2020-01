Gratis volley for hele familien

For 15. år i træk er der snart "Furesø TEAMball Familie STJERNE Cup" i Farum Arena. Det foregår den 7. marts fra klokken 10, fortæller arrangøreren i en pressemeddelelse.

Familieholdenes yngste deltager skal være mellem 5-13 år, står der. Familieeventet er gratis at deltage i, og man melder sig til på www.teamball.dk senest den 31. januar.

Den 5. marts bliver der afholdt et lignende event for firmaer. Her koster det et gebyr at deltage. Man melder sig også her til på www.teamball.dk.

"Ingen forberedelse er nødvendig, se eventuelt video med reglerne inden I kommer. Alle hold spiller 8 kampe i løbet af 20 runder over 3 timer, uanset niveau og resultat af kampene," skriver arrangørerne.

jbt