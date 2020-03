Arkivfoto: Jens Berg Thomsen Foto: Jens Bjerg Thomsen

Genbrugspladser er nu åbne igen

Genbrugspladserne i Farum og Værløse genåbnede tirsdag. Det er dog ikke helt ligesom før

Der er nu igen muligt at tage en tur på genbrugspladserne. Men kommunen har taget sine forholdsregler, og derfor vil der maksimalt være tilladelse til 10 biler på Værløse Genbrugsstation, og 15 biler på Farum Genbrugsstation ad gangen. For at afvikle kø, vil der som noget nyt ikke kunne køres til højre ad Gammelgårdsvej ved genbrugsstationen i Farum.

"Og vent så i øvrigt gerne en dag eller to ekstra med at trille afsted, for der bliver brug for stor tålmodighed fra alle, hvis åbningen skal ske nogenlunde gnidningsfrit," skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Udvidet åbningstider Åbningstiden på genbrugsstationerne i Farum og Værløse vil de kommende dage blive udvidet, så de begge har åbent fra kl. 10-19. Erhvervsbiler kan også aflevere affald på Farum Genbrugsstation på hverdage fra 7.00-10.00.

"Jeg er rigtig glad for, at borgerne nu igen kan komme af med deres haveaffald og storskrald. Mange har henvendt sig til os, fordi de har haveaffald liggende, og fordi storskrald fra oprydninger og flytninger hober sig op. Men det er samtidig afgørende, at vi åbner genbrugspladserne på en måde, så vi begrænser smitterisikoen. Derfor vil der kun være adgang til genbrugspladserne for et begrænset antal borgere ad gangen. Det kræver tålmodighed, og at vi tager hensyn til hinanden," siger Ole Bondo Christensen (S), borgmester i Furesø Kommune.

Som et godt alternativ til at bruge genbrugsstationerne, kan du tilmelde dig afhentning af haveaffald mod et årligt gebyr, hvorefter det vil blive hentet hver 14. dag fra 1. april. Du kan også bruge storskraldsordningen, der ikke omfatter haveaffald. Den er omfattet af dit affaldsgebyr og koster derfor ikke yderligere.