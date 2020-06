Gang i renoveringen af Farum Midtpunkt

"For at løse opgaven er vi nødsaget til at lukke visse boligområder i perioder, så beboerne af forskellige omgange ikke kan få adgang til deres bolig i dagtimerne. I en periode på fem dage måtte vi for eksempel spærre en stor del af beboerne ude eller inde mellem klokken 8 og 16," siger Claus Willumsen, som er Skou Gruppens projektleder på byggeprojektet sammen med byggeleder Patrick Foged Madsen.

"Det har været en forudsætning at styre varslingerne med hård hånd for at få projektet til at lykkes uden problemer. Det må man sige, at Skou Gruppen har gjort. De har varslet i god tid, og procesplanen for beboerne har været meget præcis, så det var helt klart for beboerne, hvad der skulle ske. De har løst det til UG," fortæller bygherrerepræsentant på sagen fra Dominia Rådgivende Ingeniører, Henrik Toft Nielsen, der i samarbejde med Domus Arkitekter er ansvarlige for renoveringen af de indre gangstrøg og bevarelsen af de oprindelige arkitektoniske værdier.