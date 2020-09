Gang i Farum Jazzklub efter coronakrisen

Den 2. oktober er der atter musik at lytte til i Farum Jazzklub, når der efter en lang coronapause er musik med "Stevie Wonder Tribute med Niels H.P. og Big Apple Big Band."

"Vores arrangementer vil selvfølgelig blive afholdt ift. gældende regler mht. antal, afstandsregler og hygiejne. Der vil ikke være buffet som vanligt, maden vil blive serveret fra centralt sted under strenge hygiejniske forhold, menuen kan variere fra gang til gang. Vi håber at kunne gennemføre den kommende sæson på bedste vis under disse specielle forhold, vi glæder os til at komme igang igen og har i den grad brug for jer gæsters velvilje, forståelse og hjælp i denne svære tid," skriver klubben i sit nyhedsbrev.