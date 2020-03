Galaksen arbejder på højtryk på at rykke arrangementer

En del af dem kan heldigvis udskydes til efteråret eller til næste forår, og det vil sige, at Galaksens efterårsprogram allerede er godt fyldt op. ”Det bliver et travlt efterår,” siger Galaksens leder, Morten Mathiesen.

”De unge var fuldstændig færdige over det, men det stod rimelig klart, at det gik ikke. Det var virkelig en bet og var med til at sætte tingene i perspektiv,” siger Morten Mathiesen.

Ufattelig situation

Nu er der helt lukket ned for alle medarbejdere i Galaksen, og for Morten Mathiesen er det stadig en meget mærkelig situation at stå i.

”Det er så svært at forstå, fordi vi ikke har stået i en lignende situation nogensinde. Det er stadig ufatteligt, når man vågner om morgenen og næsten havde glemt det. Vi blev kastet hjem, og det giver også sine udfordringer at arbejde hjemmefra,” siger han.

Vil I gøre brug af de nye hjælpepakker til erhvervslivet?

”Ja, er du tosset. Hvis det for eksempel ikke lykkes at rykke koncerter til senere, skal kunstneren stadig have sine penge. Derfor håber jeg, at langt de fleste er med på, at vi flytter tingene. Ellers er det ikke så sjovt,” siger han.