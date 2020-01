Galaksen åbner 2020 med stort Elvisshow

Galaksen åbner 2020 med et storslået hyldestshow for Elvis. Brian Troy & Elvis on My Mind er klar på scenen lørdag 11. januar

Elvis Aron Presley er et ikon for mennesker verden rundt. Nu mere end 40 år efter sin død er Elvis mere populær end nogensinde, skriver Galaksen i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Elvis On My Mind hylder The King of Rock & Roll med et autentisk og mindeværdigt show der, i samspil med publikum, rekreerer Elvis’ musikalske karriere fra begyndelsen i 50’erne til slutningen i ’77.

I 2013 blev Brian Troy kåret som Skandinaviens bedste Elvis Tribute Artist.

Koncerten starter klokken 20:00 og på www.galaksen.dk kan man finde billetter og yderligere informationer.