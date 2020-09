Skaterbørn på Bymidten til sidste års Gadeidrættens Dag. 13. september gentages succesen ved Hangar 2 på flyvestationen. Pressefoto

Gadeidrættens Dag rykker i år ud på flyvestationen

Projekt Furesø Skatepark klar med ramper og udstyr til gratis udlån ved Hangar 2 søndag 13. september

Furesø Avis - 09. september 2020 kl. 16:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

arrangement Projekt Furesø Skatepark holdt sidste forår Gadeidrættens dag i højt solskin på Værløse Bymidte, hvor over 500 børn og unge havde en sjov dag på løbehjul og skateboard på udfordrende ramper til dunkende skaterrytmer.

Corona kom i vejen for en gentagelse af succesen i foråret, men med støtte fra Nordeafonden holder man nu en coronasikker Gadeidrættens dDg søndag den 13. september kl. 10-15 på Flyvestation Værløse ved Hangar 2.

Der vil være flere skateparkramper og mulighed for gratis at låne skateboard, løbehjul og beskyttelsesudstyr, så alle, såvel nybegyndere og mere erfarne, kan få en god dag. Der vil også blive holdt konkurrence med præmier kl. 12 for både skateboard og løbehjul.

Selvorganiseret idræt Gadeidrættens Dag er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor målet er at få flere børn og unge aktive på asfalten og måske endda skabe nye initiativer.

Det særlige ved gadeidræt som skateboard, løbehjul og rulleskøjter, er, at den er selvorganiseret og ifølge Idrættens Analyseinstitut dyrkes af 75 procent af børn og unge.

Trænerne, som man kender fra foreningsidræt, er skiftet ud med frivillige inspiratorer, som hænger ud på skateboardbanen og giver deres viden og erfaring videre.

Skatepark til 5.000 unge "En Furesø Skatepark vil give over 5.000 børn og unge omkring flyvestationen mulighed for at dyrke den sport, de så længe har savnet et sted til," skriver Projekt Furesø Skatepark i en pressemeddelelse.

"Prisen på en skatepark vil være 2,5-3 mio. kr., hvilket vil svare til en anlægspris på 500-600 kr. pr. bruger. Det vil være en lille pris og god investering for at give så mange af vores børn og unge muligheden for så megen glæde og sund motion," fortsætter projektgruppen. jesl