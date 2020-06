Furesøs kulturhuse og biblioteker genåbner på mandag

biblioteker Langt om længe er det igen muligt at besøge bibliotekerne i Furesø, som sammen med kulturhusene genåbner mandag. Fra mandag kan borgere gå på biblioteket stort set som normalt. Dog kan man ikke benytte bibliotekets pc'er, printer eller kopimaskine, ligesom legetøj i børnebiblioteket er fjernet. Bibliotekerne genåbner kun i den normale personalebetjente åbningstid, og hovedindgangene til bibliotekerne sker via alternative indgange. Den selvbetjente åbningstid er fortsat lukket ned, herunder Hareskov Bibliotek.

"Foreninger får først adgang til begge svømmehaller. Vi ved, at det vil skuffe vores flittige badegæster, som besøger svømmehallen i den offentlige svømmetid. Men i svømmehallerne skal vi leve op til særligt skærpede hygiejnekrav, og det er mest forsvarligt at åbne svømmehallerne i ryk. Foreningssvømning foregår i kontrollerede hold og på afgrænsede møde- og gåtider. Således kan vi sikre, at alle foranstaltninger kører forsvarligt, når vi åbner for alle", siger Peter Rosgaard, centerchef for området i en pressemeddelelse.