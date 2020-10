Furesøs beskæftigelse er sluppet godt gennem corona

Formand for Furesø Industri Mogens Brusgaard glæder sig over tallene:

"Det er positivt, at Furesø ikke er så hårdt ramt på beskæftigelsen som andre steder. Det kan der være mange årsager til, blandt andet branchefordelingen. Men også det gode samarbejde, som erhvervsforeningerne har med kommunen, skal have en del af æren. Mange af vores medlemmer har nydt godt af det samarbejde," fortæller Mogens Brusgaard i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Furesø Kommune oprettede under nedlukningen i foråret et kriseberedskab, som har fulgt udviklingen i corona-krisen og igangsat flere lokale erhvervsinitiativer til hjælp for virksomheder - herunder hjælp til at søge de mange forskellige støttepakker.