Furesøs ældste genbrugsbutik genåbner

butiksliv "Vi har desværre ikke haft mulighed for at fejre vores nylige 30 års fødselsdag, men fra tirsdag 2. juni får Furesøborgerne igen mulighed for at gøre et godt kup i kommunes ældste genbrugsbutik på Akacietorvet," fortæller Jane Kristensen, som er kontaktperson for Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Farum.