Furesøen Loppemarked genåbner

Så er det snart muligt at komme på Furesøens Loppemarked igen. Det sker søndag den 9. august men dog med et begrænset antal stande, da forsamlingsforbuddet er på 200 personer, som er inklusiv stadeholdere og kunder. Det gælder hele august, men i september bliver der åbnet helt op med fuldt antal stande.

"Der bliver selvfølgelig taget hensyn til sundhedsstyrelsens anbefalinger og vi opfordre vores lopper til at holde afstand til kunderne og opstille sprit på deres egne stande.

Vi vil også som arrangører sørge for der vil være håndsprit til rådighed ved indgangen, opfordre folk til at holde afstand, lave ensrettede gåretninger samt afspærre således, at der kun bliver en indgang og vi dermed kan holde styr på hvor mange personer der er på pladsen ad gangen," skriver Furesøens Loppemarked i en pressemeddelelse.