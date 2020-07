Michael Bay Olsen er selv overrasket over, hvor travlt der er i restauranten. Arkivfoto: Anne Mette Ahlgreen

Send til din ven. X Artiklen: Furesøbad søger otte nye tjenere: A la carte går fantastisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Furesøbad søger otte nye tjenere: A la carte går fantastisk

Der er mere travlt hos Furesøbad end samme tid sidste år, og derfor leder de efter flere tjenere

Furesø Avis - 15. juli 2020 kl. 11:37 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er svært at følge med efterspørgslen hos Restaurant Furesøbad, der efter genåbningen har fået mere end travlt. Derfor søger de nu efter seks til otte nye tjenere, som kan være med til at aflaste de ti øvrige tjenere.

"A la carte går fantastisk, også i hverdagen. Jeg er overrasket over, hvor mange gæster der er, det er mere end sidste år, og det er svært for køkkenet at følge med. Jeg tror, at folk synes, at det er afslappende at komme ud i naturen og kigge ud over udsigten til søen," fortæller forpagter Michael Bay Olsen.

Han har fået omkring 70 ansøgninger til de ledige stillinger, og det er mere, end der plejer at komme til ledige stillinger i restauranten.

"Vi har fået mange ansøgninger, og der er især flere kvalificerede med tjenerfaring denne gang. Vi kan godt mærke, at der er mange, der går ledige," siger han.

Ingen selskaber Ud over at der er flere gæster end normalt, så kommer der flere mindre grupper - oftest kun to sammen.

"Der kommer flere i mindre grupper, og det kræver mere at servere for mange små end flere store selskaber. Det er også en af grundene til, at vi har fået mere travlt," siger Michael Bay Olsen.

Han tilføjer også, at de i Furesøbad ikke er så afhængige af turister, som for eksempel restauranter i København. Der er nu plads til 70 gæster i restauranten, efter at der er blevet fjernet 20 procent af stolene. Selskabslokalerne bliver også taget i brug, for mens a la carte går rigtig godt, er det til gengæld småt med selskaber.

"Normalt har vi selskaber hver weekend, men det er helt dødt lige nu. Men til efteråret er vi booket op med fødselsdage, bryllupper og sølvbryllup, så der får vi travlt."