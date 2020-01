Furesø står til at skulle betale mere i udligning: "Det er ikke rimeligt"

"Fakta er vi gennem udligningssystemet betaler rigtig mange millioner til andre kommuner, hvis økonomi er stærkere end vores på grund af deres høje indkomst på selskabskatter. Det er fint at fremme erhvervsudviklingen, men det giver ikke mening, at vi skal skære ned i vores service til borgerne for at kunne betale penge til kommuner, der er langt mere velpolstrede end os," siger han.

"Vi ønsker, at indtægterne fra selskabsskatter skal tælle mere med i udligningssystemet. Kommuner med gigantvirksomheder og store hovedsæder belønnes ublu her. Vi er ifølge DI Nordsjællands mest erhvervsvenlige kommune. Vores dygtige lokale virksomheder skaber mange nye jobs og samarbejder med vores jobcenter, så vi har en meget lav arbejdsløshed. Men vi kommer alligevel til at tabe penge samlet i udligningsordningen. Vi er nødt til at bede Folketinget om at gentænke denne del af udligningsreformen, og så må vi appellere til, at man tager højde for Furesøs samlede økonomiske situation, hvor vi i dag er hårdt ramt af både udgifterne til udligning og til afdraget på den store gæld fra Farumtiden på 2,3 mia. kr. Hvert år bruger vi næsten 500 mio. kr. eller 20 pct. af kommunens samlede budget på disse to poster, som jo går ud over den service, vi kan give til Furesøs egne borgere," siger Ole Bondo Christensen i pressemeddelelsen.