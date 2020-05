Reel indflydelse ved årets skolebyrådsdag er noget af det, der har fået Danske Skoleelever til at nominere Furesø til prisen. Pressefoto

Furesø nomineret som elevvenlig kommune

Et stærkt elevdemokrati er blandt begrundelserne fra sammenslutningen Danske Skoleelever

nominering Et mangfoldigt elevdemokrati og et fælleselevråd med direkte indflydelse på kommunens udvikling har vakt opmærksomhed hos Danske Skoleelever, som nu har nomineret Furesø til årets mest 'elevvenlige' kommune.

Det er 12. år i træk, at Danske Skoleelever kårer årets elevvenlige kommune som anerkendelse af en særlig mærkbar indsats i arbejdet med elevdemokratiet. I år er Furesø nomineret sammen med Odense, Vejle, Esbjerg og Rudersdal.

Nomineringen bygger blandt andet på, at kommunen har haft som målsætning at aktivere mangfoldigheden i elevrådene.

"Når eleverne i Furesøs skoler vælger elevrådsrepræsentanter på tværs af etnisk baggrund og politiske og religiøses holdninger, er vi lykkedes rigtig godt med den demokratiske dannelse. Det gør mig glad, at andre lægger mærke til den indsats," uddtaler formand for udvalget for skole og ungdomsuddannelse Henrik Poulsen i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.