Furesø løb med titlen som 'Årets Elevvenlige Kommune'

Furesø slog kommuner som Odense, Rudersdal og Esbjerg. Eleverne fordeler selv kommunens midler, og det er blevet bemærket

I Furesø Kommune er der blevet arbejdet på at inddrage skoleelever i kommunens udvikling, og det er også blevet bemærket udenfor kommunegrænsen. Gennem flere år er der arbejdet på, at styrke elevdemokratiet, og det er baggrunden for, at kommunen nu tager prisen som 'Årets Elevvenlige Kommune'. Prisen bliver hvert år uddelt til en kommune af elevorganisationen Danske Skoleelever. Furesø løb med titlen foran kommuner som Odense, Rudersdal, Esbjerg og Vejle, som alle har gjort sig bemærket det seneste år.

Elever med indflydelse Furesø Kommune skiller sig ifølge Danske Skoleelevers formand, Thea Enevoldsen, ud fra mængden:

"Det gør mig glad, hver eneste gang kommuner gør en indsats for at styrke elevdemokratiet. Det er det, vi arbejder for hver eneste dag. I Furesø har de gang i rigtig mange gode initiativer, som jeg ville ønske, at flere kommuner tog ved lære af. Jeg er fascineret af, hvordan man involverer elever i fordelingen af nogle af kommunens midler - og så har kommunen bare et ekstraordinært godt samarbejde med fælleselevrådet," siger Thea Enevoldsen i en pressemeddelelse.

Det er især tre punkter der gør, at Furesø skiller sig ud blandt kommunerne. De tæller mangfoldighed i kommunen, som afspejler sig i en bred sammensætning i Fælleselevrådet. Derudover har Fælleselevrådet en direkte indflydelse i kommunen med en reel beslutningskompetence og råderet over midler. Sidst men ikke mindst afholder Fælleselevrådet en årlig skolebyrådsdag, hvor eleverne overtager byrådssalen og fordeler 100.000 kroner af kommunens penge. I 2019 til projekter, der fremmer FNs verdensmål ved at mindske ulighed eller gøre en forskel for klimaet.

Demokrati ingen selvfølg Både udvalgsformand for skole og ungdomsuddannelse, Henrik Poulsen (S), og borgmester Ole Bondo Christensen (S) er stolte over kåringen til elevvenlig kommune.

"Demokrati er ikke en selvfølge. Det er noget, vi skal lære som del af vores opvækst, for alle børn skal opleve, at deres mening tæller lige så stærkt som sidemandens. Det forsøger vi at give videre mellem generationerne gennem aktive elevråd, vores ungepanel og ikke mindst skolebyrådsdagen. Derfor er jeg virkelig stolt over, at Danske Skoleelever har peget på Furesø som Årets elevvenlige kommune," siger Henrik Poulsen i pressemeddelelsen, mens Ole Bondo Christensen lægger vægt på, at de i Furesø hele tiden leder efter nye måder til at inddrage borgerne på.

"Frem mod 2030 vil vi gøre det endnu mere attraktivt at blive ung her i Furesø, og derfor glæder titlen som 'elevvenlig kommune' mig virkelig. Med den i hånden kan vi fortælle vores børn og unge, at deres mening betyder noget og kan flytte noget," siger han blandt andet.