Furesø igen 20 pladser frem i erhvervsmåling

"Vores medlemmer kan tydeligt mærke, at sagsbehandlingstiden på for eksempel byggesager er blevet væsentligt kortere. Jeg ved også, at vores virksomheder er glade for skole-erhvervssamarbejdet, både vores årlige skoleelever, der er i praktik samt samarbejdet i Fremtidsværkstedet. De unge har et andet perspektiv på tingene. Det er meget forfriskende", siger næstformand i Erhvervskontaktudvalget og formand for Furesø Industri Mogens Brusgaard i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.