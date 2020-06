Furesø har flere ikke-vestlige borgere i beskæftigelse

Tallene viser, at 56 procent af de ikke-vestlige kvinder er i job, mens det samme gælder for 72 procent af mændende. Det svarer til 737 og 989 personer. Gennemsnittet for hele landet ligger på henholdsvis 49 og 61 procent. Ifølge centerchef for udvikling og kommunikation, Claus Holm, er der især stor fokus på at få flere kvinder fra ikke-vestlige lande i beskæftigelse.