Furesø har fået lidt flere kvindelige ledere

Furesø Kommune ligger over landsgennem- snittet, når det gælder kvindelige chefer. Samtidig er der kommet lidt flere kvinder på lederniveau

Furesø Avis - 28. juni 2020 kl. 10:46 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert tredje år skal kommunerne lave en redegørelse for ligestilling blandt medarbejderne, og den nyeste er netop udkommet. Den viser, at Furesø Kommune særligt på chefniveau skiller sig ud fra landsgennemsnittet. Syv ud af de 12 chefer på direktions-og centerchefniveau, er nemlig kvinder. Det svarer til 58 procent, mens landsgennemsnittet er på 49 procent kvindelige ledere på samme niveau. I direktionen, der dækker over tre personer, er en af dem kvinder. Det er lidt mere end gennemsnittet blandt kommunerne.

Lille udvikling siden sidst Selvom Furesø ligger over gennemsnittet, er der dog ikke kommet flere kvindelige topchefer eller chefer på niveau 2 i løbet af de seneste tre år. I stedet er tallet præcis det sammen, og de to grupper tæller til sammen 15 årsværk.

Til gengæld er der kommet lidt flere kvinder på chefniveau 3, der dækker over 125 årsværk i alt. Her er 73 procent af lederne nu kvinder, mod 71 procent for tre år siden. For hele landet er gennemsnittet på 70 procent. Tallene svarer stort set til kønsfordelingen for hele kommunen, hvor 75 procent af alt personale er kvinder.

Centerchef for udvikling og kommunikation, Claus Holm, fortæller, at der inden for de seneste to år er kommet fem nye centerchefer, som svarer til niveau 2, hvoraf de fire er kvinder.

"Vi ligger i den gode ende. På lederniveau har der traditionelt set været rigtig mange kvinder, som også afspejler selve fordelingen på arbejdspladsen," siger han.

Der er ikke sat mål for, hvor stor andel af kvindelige chefer og ledere, der skal være i Furesø. Generelt er det ikke svært at få kvalificerede kvindelige ansøgere til chefstillingerne, er Claus Holms erfaring.

"Der er utrolig mange dygtige kvinder, der søger stillingerne. Vi havde især mange, der søgte stillingen som by-og miljøchef. Måske er vi særligt begunstiget i Furesø, når det handler om at tiltrække dygtige medarbejdere," siger han.

Brug for flere mænd Selvom ligestilling på arbejdspladser ofte handler om at få flere kvindelige chefer, er der også den omvendte problemstilling i kommunen. I et tilfælde var der et lederteam, der kun bestod af kvindelige ledere, og hvor der var et ønske om at tiltrække flere mandlige ansøgere. Derfor blev stillingsopslaget opslået på flere kanaler end normalt som i for eksempel fagblade, mens ansættelsesudvalget blev bredere sammensat, står der i redegørelsen.

I mange af kommunens faggrupper er der traditionelt en stor overrepræsentation af kvinder, og blandt pædagogerne er 81 procent kvinder, viser tal fra 2017. Derfor er der i kommunen blandt andet et fokus på at få flere mænd ind i pædagogstillinger.

"Det er et traditionelt kvindefag, hvor vi prøver at få en mere mangfoldig afspejling. Vi prøver at være mere offensive i rekrutteringen og at være mere opmærksomme på, hvordan vi skriver jobannoncerne, og hvor vi annoncerer, så det appellerer til begge køn," siger Claus Holm.

Det gælder dog også den anden vej.

"På Driftsgården, hvor der arbejder mange mænd, har de været rigtig gode til at få flere kvinder ind," siger han.

For mange på deltid Derudover er der i Furesø fokus på, at få flere medarbejdere på deltid til at gå på fuldtid. I kommunen er 47 procent af kvinderne på deltid, mens det kun gælder for 22 procent af mændene. For hele landet er det gennemsnitligt 44 procent af kvinderne, der er på deltid og 19 procent af mændene.

"I vores hovedudvalg har vi i forrige uge drøftet Ligestillingsredegørelsen - her har vi hæftet os ved potentialet ved at få flere medarbejdere på fuld tid. Det kan både være et greb til at fremme lige stilling mellem kønnene, da der er flere kvinder end mænd på deltid, og samtidig styrke vores rekruttering," siger Tina Larsen, som er medarbejderrepræsentant og også næstforkvinde i Furesø Kommunes Hovedsamarbejdsudvalg.