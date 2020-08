Furesø fejrer 100-året for genforeningen

Forsamlingsforbuddet har sat sit præg på 100-året for genforeningen landet over, og i Sønderjylland er festlighederne nu forlænget ind i det kommende år, indtil det igen forhåbentlig bliver muligt at være samlet.

Se med derhjemme

"For 100 år siden gik 1000 borgere i optog gennem Farum Hovedgade, inden det hele kulminerede med taler og fortællinger om arbejdet med selve stenen, der var fundet på O.B. Muusvej. På den led var genforeningsfesten en samlende begivenhed, hvor mange hjalp med et fælles mål. Vi havde gerne givet Furesøs borgere en folkefest magen til. Det kan vi ikke i år. Til gengæld gør vi alt, hvad vi kan for at skabe et andet fællesskab omkring fejringen. Det gør vi med en markering ved Genforeningsstenen og muligheden for, at alle samtidig kan være med hjemme foran skærmen," siger borgmester Ole Bondo Christensen (S) i en pressemeddelelse.