Patienter fra hospitalerne begynder at lande hos Furesø Kommune for at gøre plads til coronapatienter. Samtidig ønsker kommunen at mindske smitterisiko og lukker derfor ned for en række sundhedsydelser. Modelfoto Foto: Michael Erhardsson

Furesø får de første patienter: Lukker ned for sundhedsydelser

Der bliver etableret nødberedskab i hjemmepleje, hjemmesygepleje, genoptræning og rehabilitering

Furesø Avis - 19. marts 2020

De første patienter, der kræver mindre behandling på hospitalerne, er begyndt at lande hos Furesø Kommune for at gøre plads til coronabølgen. Det fortæller formand for social-, sundheds- og et godt seniorliv-udvalget Matilde Powers (S) til Furesø Avis. Samtidig skærer kommunen ned på en række sundhedsydelser - dels for at have kapacitet til de nye patienter, men også for at reducere smittefare for coronaviruset covid-19.

"Vi i kommunerne kommer til at løfte en del af den opgave, det bliver at passe de her patienter, og samtidig ønsker vi at begrænse smitte," siger Matilde Powers til Furesø Avis.

Fællesaktiviteter lukker

Nedskæringen sker for en række ydelser i hjemmepleje, hjemmesygepleje, genoptræning og rehabilitering, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

"Nødberedskab betyder, at kommunen lukker ned for ydelser, der ikke er absolut nødvendige. I forhold til plejecentrene betyder det især færre fællesaktiviteter. I hjemmeplejen betyder det flere telefonbesøg i stedet for fysiske besøg samt at nogle borgere kan få medicindoseringer til flere dage end sædvanligt. Alle borgere, der bliver berørt bliver kontaktet telefonisk. Og ændringerne sker altid efter en individuel vurdering, da borgernes behov kan være meget forskellige. Det er vigtigt at understrege, at borgere, der har brug for personlig pleje og hjælpemidler fortsat kan ringe og skrive til visitationen, hvor der er fuld bemanding," lyder det i pressemeddelelsen.

Borgere får besøg

Også de to sygeplejeklinikker i kommunen bliver lukket i en periode. Alt sammen for at undgå coronasmitte. I stedet får borgerne besøg i hjemmet. Borgerne er blevet ringet op angående dette, skriver kommunen.

Inden for socialområdet er alle fysiske borgeraktiviteter aflyst, og det betyder, at væresteder og dagaktivitetstilbud er lukket, mens borgerne har kontakt pr. telefon til en støttekontaktperson. Inden for genoptræning og rehabilitering fortsættes der, hvis borgeren risikerer permanent skade på funktionsevnen.

"Vi skal passe på hinanden i den her tid, og vi skal passe på vores mest udsatte borgere. Jeg er blevet kontaktet af flere af vores medarbejdere, der fortæller, at de er klar til at løfte den opgave, der kommer, og det gør mig bare så tryg og stolt. De social- og sundhedsfaglige medarbejdere er vores allervigtigste grundsten i den krise, vi går i møde. Jeg er super taknemmelig for den indsats og det gåpåmod, vores medarbejdere og ledere her i Furesø viser lige nu", siger Matilde Powers i pressemeddelelsen.

Hun fortæller til Furesø Avis, at Region Hovedstaden arbejder på en plan for at fordele patienterne, og at planen formentlig ligger klar i løbet af weekenden.