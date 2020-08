Furesø eSport holdt sommerlejr

"Furesøs nye forening er klar til at byde gamle og potentielle medlemmer velkomne. I går og i dag blev vi dygtigere til at spille 'League of Legends'. Men endnu vigigere var det, at vi fik besøg af to med sorte bælter fra Furesø Teakwondo Klub, og at vi fik spillet kryds og bolle, mens vi løb om kap med instruktøreren," siger capleder Mogens W. Brolin i en pressemeddelelse.

"Furesø eSports mission er først og fremmest at være et trygt og dejligt sted at være i fritiden. Et sted hvor børn bliver hørt og set både af klubbens frivillige instruktører og de andre børn, der kommer her. Nogle dage kan man hænge ud med dem, man kender, og andre dage kan måske lære en ny ven at kende. Det handler om nærvær og at dyrke positive personlige relationer. Næsten alle børn i Danmark spiller computer jævnligt, faktisk 97 procent af 13-19-årige drenge, og halvdelen af dem gør det dagligt. Mange forældre er bekymret for hvordan den tid der bruges på at game påvirker os - både på kort sigt og på den lange bane. Mange af os synes ikke vi ved nok. Furesø eSport har fået etableret kontakt med en af Danmarks førende forskere på Københavns Universitet om at blive klogere på hvordan vi kan få det bedste ud af den tid vi bruger på at spille. Og hvordan vi kan gøre det i balance med livets andre udfordringer og opgaver," skriver klubben, der har omkring et år på bagen.