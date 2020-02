Furesø behandler byggesager over dobbelt så hurtigt

Der er dog store forskelle kommunerne imellem, og i Furesø Kommune er tendensen lige omvendt, da behandlingen af byggesager her er faldet fra 75 dage i 2018 til kun 30 dage i 2019. Til sammenligning tog det i Fredensborg gennemsnitligt 104 dage at få behandlet sin byggesag i 2019.

Nye tal viser, at det generelt tager længere tid i kommunerne at behandle byggesager fra borgere og private. Ikke mindst i hovedstadsområdet, hvor de er cirka dobbelt så lang tid om at behandle byggesager som i Sydjylland.

Direktør i Boligøkonomisk Videncenter under Realdania, Curt Liliegreen, fortæller til Berlingske, at forklaringen med de længere byggetider skal findes i højkonjunkturen, der sætter gang i mange byggeprojekter - særligt i hovedstadsområdet.

"Det er også i disse områder, at kommunerne bliver belastet af, at der er meget nybyggeri og erhvervsbyggeri. Samlet set er det noget, der kan vælte en kommune," siger han.

Det gælder dog ikke i Furesø Kommune, og i nabokommunen Allerød er det ligeledes lykkedes at bringe tallet længere ned, da den gennemsnitlige behandlingstid her er faldet fra 93 til 68 dage. Kommunerne og regeringen indgik i 2015 en aftale om, hvor lang tid byggesagerne må tage at behandle.

For enfamilieshuse må det maksimalt tage 40 dage, mens det for byggesager for erhverv i etageejendom i gennemsnit må tage 55 dage. For begge dele ligger landsgennemsnittet højere med henholdsvis 43 og 69 dage i 2019.