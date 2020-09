Formand for Furesø Teater Kristian Kristensen lover, at der er pladser i Galaksen til dem, der allerede har købt billet til forestillingerne. Pressefoto

Furesø Teater starter sæson med plads til færre tilskuere

Der er dog plads til dem, der allerede har købt billet

Furesø Avis - 22. september 2020

scene Furesø Teater er klar til at åbne dørene til en ny sæson, efter at teaterforeningen for Furesø kommune i foråret blev hårdt ramt af corona-nedlukningen. Alle forestillinger efter 11. marts blev aflyst, og bestyrelsen har derfor spændt fulgt genåbningen af Danmark.

"Vi har vurderet, at det er praktisk muligt at gennemføre vores program for den kommende teatersæson. Også selvom vi ikke kan byde helt så mange inden for i teatersalen, som vi gerne ville. Foreløbig er der færre pladser til vores publikum i Galaksen frem til 31. oktober. Så må vi se, om der kommer yderligere lempelser derefter, fortæller formand for Furesø Teater Kristian Kristensen i en pressemeddelelse.

Plads til alle med billet

Furesø Teaters nye program rummer 16 forestillinger, og det er tidligere blevet omdelt sammen med Furesø Avis til de omkring 20.000 husstande, der modtager lokalavisen.

Derfor er der allerede nu solgt et pænt antal billetter til mange af forestillingerne.

De kan alle være sikker på, at der er plads, men gæsterne vil blive anvist pladser, der overholder kravene om afstand. Derfor kan man ikke være sikker på, at komme til at sidde på præcis den plads, der er bestilt.

"Vi tror, at vores publikum har forståelse for det nødvendige i at overholde reglerne om afstand. Det er til vores alles bedste, og jeg kan garantere, at det der foregår på scenen er, som det skal være. Os i salen kommer måske bare til at se det fra et andet sæde, end det vi har bestilt," forklarer Kristian Kristensen i pressemeddelelsen.

Billetsalget foregår via www.furesoeteater.dk. Når der er solgt det antal billetter, reglerne tillader, melder hjemmesiden udsolgt. Derfor vil der altid være pladsgaranti til alle, der køber billetter.

jesl