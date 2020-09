Furesø Teater byder på cabaret

"Forestillingen havde premiere sidste efterår, og der er jo sket ufatteligt meget på det ene år, der nu er gået. Men Jacob Morild er kendt for altid at opdatere sit materiale, så aktualiteten står lysende skarpt. Så i en tid med Covid-19 og krav om afstand, lider Morild ikke af berøringsangst, men stiller op med et større persongalleri. Blandt andre Marathon-løbere, dansktop-sangere, ældre rockmusikere og en enkelt spindoktor. Samtidig stiller Jacob Morild de helt aktuelle spørgsmål: Er det p.(e).t. forsvarligt at arbejde i Forsvaret? Bliver satirikerne arbejdsløse, hvis Trump taber præsidentvalget? Og hvordan er situationen egentlig for Uffe Elbæk lige nu?