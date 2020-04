Furesøs skoler som Søndersøskolen og daginstitutioner er ved at være klar til den gravise genåbning af Danmark oven på coronakrisen. Foto: Jens Berg Thomsen

Furesø Kommune inden den store genåbningsdag: Det har været forrygende travlt

Politikere og tillidsrepræsentanter føler sig sikre dagen inden, at Furesø åbner skoler og institutioner

Furesø Avis - 14. april 2020 kl. 15:36 Af Jens Berg Thomsen

Den 15. april er en dato, der står mejslet fast i de flestes bevidsthed som dagen, hvor Danmark lige så langsomt åbner igen oven på coronakrisen. Hen over påsken har medarbejderne i Furesø Kommune knoklet løs for at gøre genåbningen mulig for dagtilbud og skolebørn i 0.- til og med 5. klasse, der nu kan se frem til at komme afsted igen.

"Hen over påsken har der været forrygende travlt med at forberede genåbning af Furesøs skoler og daginstitutioner på onsdag den 15/4. Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal overholdes. Samtidig skal de pædagogiske rammer være i orden, så børnene trives og forældrene og medarbejderne er trygge. Dagtilbuddene åbner med en reduceret åbningstid fra kl. 8-15 resten af april måned. Skolerne og FFO åbner for elever i 0.- 3. klasse fra kl. 8-16. For elever på 4. og 5. klassetrin åbner skolen fra kl. 8-12," skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Flyverhold gør klar

I skrivende stund arbejder et flyverhold af medarbejdere fra kommunens driftgård, svømmehaller og ejendomsafdelingen med at gøre lokaler og legepladser klar.

"Der er planlagt ekstra rengøring to gange dagligt og en løbende rengøring af legetøj. Der er lagt planer for, hvordan børnene får vasket hænder hver anden time, og hvordan de holder afstand. Bemandingen på den enkelte institution og skole er tilpasset, så der er voksne nok til at tage sig af børnene, der fremover vil være samlet i mindre grupper, og endelig kan børnene blive bragt og hentet uden trængsel," skriver kommunen.

Og der er tryghed for planen blandt lærernes- og pædagogernes lokale tillidsfolk.

"Pædagoger og lærere glæder sig til at tage imod børnene og få stablet gode pædagogiske miljøer på benene under de stramme vilkår, som er lagt. Det er dog samtidig helt afgørende, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan efterleves for alle børnegrupper, samt at der er det fornødne antal medarbejdere til at tage godt imod børnene. Derfor giver det os en tryghed at vide, at tillidsfolk og leder på den enkelte institution eller skole efter aftale med forvaltningen kan beslutte at åbne delvist eller på et senere tidspunkt, hvis der på den konkrete institution eller skole er udfordringer med at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer," siger Jane Maj Hanson, fællestillidsrepræsentant i BUPL og Louise Ekmann Brandt, formand for Furesø lærerkreds under Danmarks Lærerforening i pressemeddelelsen fra Furesø Kommune.

Forældre får besked i løbet af tirsdag

I løbet af tirsdag får forældrene de seneste informationer om genåbningen.

"Medarbejderne i vores dagtilbud glæder sig til at tage imod børnene igen, og jeg er meget tryg ved de mange tiltag, der er gjort for at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Udover retningslinjer, anbefalinger og fokus på smitte, har vi et skarpt fokus på at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde fra start af, det viser sig ved den reducerede åbningstid fra kl. 8-15 måneden ud. Omgivelserne og rutinerne vil være anderledes, og det stiller andre krav til medarbejderne og til antallet af medarbejdere i åbningstiden. Enderne skal mødes - det håber jeg, at alle har forståelse for," lyder det fra formand for dagtilbudsudvalget Bettina Ugelvig Møller (S), der bliver suppleret af skoleudvalgsformand Henrik Poulsen (S):

"Nu genåbner vi skolerne for 0.-5.-klasse. Det bliver en glædens dag for mange børn, er jeg sikker på. Mange ser frem til at være sammen med deres klassekammerater, lærere og pædagoger igen. Vi har her i opstartsfasen valgt at prioritere en god bemanding til de yngste børn, hvilket betyder, at der i resten af april ikke vil være FFO-tilbud til 4.-5. klasserne. Forhåbentlig kan vi få det på plads i begyndelsen af maj. Jeg glæder mig rigtig meget til at se skolebørnene i gadebilledet igen," siger han.

Næstformand i dagtilbudsudvalget Susanne Mortensen glæder sig over denne første del af genåbningen af samfundet.

"Jeg er rigtig glad for, at samfundet så småt kan begynde at åbne op igen. Vores erhvervsliv har i den grad brug for, at vi kan få hjulene i gang igen. Åbning af skoler og daginstitutioner er første skridt. For mig er det afgørende, at vi lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer både for børnene og medarbejderne og at vi samtidig kan sikre de bedst mulige pædagogiske rammer for børnene. Jeg må sige, at jeg synes de enkelte skoler og daginstitutioner har ydet en meget stor indsats for, at vi kan leve op til begge dele," siger hun.

Sådan åbner Furesø For at sikre en forsvarlig bemanding vil åbningstiden i dagtilbuddene frem til udgangen af april være fra kl. 8:00 til kl. 15:00.

Børn, der har behov for at blive passet i nødberedskab ud over disse åbningstider, vil fortsat kunne blive dette.

På skoler vil åbningstiden for 0.-3.-klasserne frem til udgangen af april være fra kl. 8:00-16:00 og 8-12 for 4. og 5. klasser. Indtil udgangen af april tilbydes der ikke klubtilbud for 4. og 5 fra kl. 12-16. Istedet er det prioriteret, at de små klasser har god bemanding, indtil de nye rutiner er indarbejdet.

