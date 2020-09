Furesø Kommune holder festival for FN's verdensmål på Værløse Bymidte

Skolebørnene lægger for fra klokken 10.30-13.00, mens der er åbent for alle interesserede fra klokken 14.30-17.

"Jeg glæder mig særligt til, at møde 9. klasses eleverne og se deres filmproduktioner. I det hele taget er der rigtig mange interessante initiativer, indsatser og aktiviteter, der alle bidrager til, at Furesø tager livtag med verdensmålene, så jeg glæder mig til festivalen," siger formand for kultur-, idræts- og fritidsudvalget Tine Hessner (R) i en pressemeddelelse.

" Jeg vil gerne invitere endnu flere til at bidrage til den grønne omstilling, så jeg håber, at de borgere, der har ideer til, at lave deres egne lokale indsatser vil komme og få en snak. Så vil forvaltningen stå klar til at komme med hjælp, sparring og evt. aftale det første projektmøde," siger Lene Munch-Petersen (S), der er formand for udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.