Furesø Kommune åbner dørene igen

"Borgerne vil opleve, at Furesø Kommune åbner dørene igen. Man kan få lavet pas, møde en jobvejleder og have en fysisk samtale med en socialrådgiver," siger kommunaldirektør Steen Vinderslev.

Skal man have lavet nyt pas, kørekort eller andet hos Borgerservice, skal man som vanligt bestille tid hjemmefra via Furesø Bibliotekers hjemmeside eller ringe til kontaktcentret på 7235 4000. Vielser vil fortsat foregå udendørs. Og Jobcentret åbner dørene for borgere med forudgående aftale.

Der var under hele nedlukningen særligt fokus på at sikre, at udsatte borgere fik den nødvendige støtte og hjælp. Den fysiske kontakt var erstattet med telefon og digital kontakt i form af virtuelle møder. Sagsbehandlingen foregik hjemmefra og kun med mulighed for fysiske møder med borgerne i kritiske sager. Med de seneste ændringer på socialområdet, kører området normalt, og alle kan igen få et fysisk møde med deres rådgiver.