Furesø Kommune: Som udgangspunkt regner vi med at byde alle vores dejlige børn velkomne

"Vi regner som udgangspunkt med at byde alle vores dejlige børn velkommen, og det er derfor vigtigt, at I husker at give daginstitutionen/skolen besked, hvis barnet ikke kommer."

Sådan står der i breve, der er sendt til forældre til henholdsvis daginstitutions- og skolebørn i Furesø, når institutioner og skoler åbner igen den 15. april.

Hos dagtilbuddene er man i gang med planlægningen af genåbningen, og dagtilbudschef Anna Fosdal skriver:

"Som udgangspunkt prioriterer vi så meget udeliv som muligt, små børnegrupper, god og hyppig rengøring - også af legetøjet , og en god struktur i hverdagen. Er vi indenfor, vil der være max ti personer i et lokale - også i soverummet, og vi går kun gruppevis i garderoben, når vi skal have overtøj på," skriver chefen.

"Vi er i fuld gang med at planlægge åbningen ud fra den viden, vi har nu, så børnene kommer tilbage i vante rammer med deres kendte voksne og gode kammerater, og at de rammer er sundhedsfagligt forsvarlige," skriver hun og tilføjer, at det kun er helt symptomfri børn og voksne, der må møde op i dagtilbuddene.

Hvis barnet ikke kommer, er det vigtigt at give besked i Infoba-platformen, står der i brevet. Men man skal også give besked om, hvornår barnet kommer, hvis det kommer.

"Som forældre skal I give besked til dagtilbudslederen i Infoba om det præcise tidsrum, barnet kommer, for at sikre at der er voksne på, men ikke unødvendigt mange. På den måde passer vi også godt på vores medarbejdere og kan undgå at kalde vikarer ind uden grund," står der i brevet.

Sidste dag med nødpasning i daginstitutionerne bliver den 14. april.