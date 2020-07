Se billedserie Mikael Boutrup har fået fyldt Furesø Iværksætterhus med lejere og folk, der har et skrivebord på stedet. Foto: Jens Berg Thomsen

Furesø Iværksætterhus er fyldt op

30 mennesker har nu sin daglige gang på kontoret i Widex' gamle bygninger

Furesø Avis - 09. juli 2020 kl. 05:54 Af Jens Berg Thomsen

Mikael Boutrup fik en idé. Og nu er den fuldt ud realiseret. Furesø Iværksætterhus har for nylig sat pen på den sidste aftale om en virksomhed, der skal bo i de tidligere Widexbygninger mellem Kirke Værløse Vej og Ny Vestergårdsvej. Nu er der fyldt op, og 27 forskellige virksomheder og op mod 30 mennesker har mere eller mindre sin daglige gang i huset.

Mikael Boutrup var i en årrække formand for Furesø Erhvervsforening, og da formandstiden lakkede mod enden, fik han ideen til det, der i dag er en stor arbejdsplads i kommunen.

"Efter seks år som formand for Furesø Erhvervsforening tænkte jeg, at nu havde jeg gjort noget for Furesø. Det gav lidt mere tid. Dengang som nu var iværksætteri jo 'hot'. Men der var bare ikke rigtig nogen, der gjorde noget, så jeg tog ud og talte med Widex om bygningerne her. De ringede næste dag. Widex syntes om ideen, men de ville ikke administrere det. Til gengæld ville de give en billig husleje," siger Mikael Boutrup.

"Resultatet, som vi har opnået med iværksætterhuset i dag, er meget lig med den drøm, der var," siger han.

Mange forskellige

Iværksætterhuset rummer i dag mange forskellige typer virksomheder og tæller alt fra en håndpustet glasimportør, en virksomhed der importerer alger fra Schweitz, en kosmetolog og mange flere. "Mange af de virksomheder, der er her, er begyndt hjemme hos stifterens køkkenbord eller fra et kontor, hvor der måske var knap så meget fællesskab. Her samles vi tit om kaffemaskinen eller mødes på gangene og erfaringsudveksler. Det kan man sagtens, hvis man ikke er i konkurrence. Og det giver også mere fællesksabsfølelse, når man kan dele det med nogle, når der tikker en ordre ind. Miljøet tiltrækker. Det ligger i ånden her, at man hjælper hinanden

Den socio-økonomiske virksomhed Fontænehuset, der ligger i Furesø, sidder Mikael Boutrup i bestyrelsen for, og det er også meningen, at den virksomhed skal indlemmes i iværksætterhuset, fortæller han.

"Det ligger mig meget på sinde, at de kommer herned og får en aktiv rolle. Det kan være picolinearbejde eller rengøring. De skal gerne ud og opleve, at der er brug for dem. Men alt det må vi lige vente med at sætte i gang til det her corona er ovre," siger Mikael Boutrup.

Hjælp til det praktiske Åbningsreceptionen for Furesø Iværksætterhus var tilbage i oktober måned sidste år. En tid, der kan virke som lysår siden, men på det gode halve år er huset nu altså fyldt.

Fra begyndelsen fik iværksætterhuset en virksomhedspraktikant fra jobcentret, og hun er siden hen blevet ansat et par timer om ugen med løn, fortæller Boutrup. Og det har været helt bevidst, at der skulle være nogen til at hjælpe med det praktiske, fortæller Mikael Boutrup, der også driver sin egen virksomhed, IT-Terminalen fra iværksætterhuset.

"Jeg har sagt fra begyndelsen, at jeg ikke skal være en slags vicevært her, men det ender som regel med, at jeg bruger en halv- til en hel time hver dag på det lidt mere praktiske," siger Mikael Boutrup.

I begyndelsen var den ene ende af huset ét stort og åbent rum, men det er også ændret nu.

"Vi satte den første skillevæg op selv, og det tog en del tid, ind til min svigersøn, der er håndværker, tog over. Virksomhederne her i huset efterspørger kontorer, så den del er lavet om," siger Mikael Boutrup.

En anden ny ven af iværksætterhuset er en statsautoriseret- og lokalt bosat revisor, der har lejet et skrivebord nogle dage om ugen.

"Han sidder her og er til at tale med for virksomhederne her. Og ender det i et stykke konkret arbejde for ham, så tager han penge for det, men det giver også værdi, at han er her," siger Mikael Boutrup.

Han er glad for, at ejendommens ejer, Widex har vist interesse i hans projekt.

"Uden Widex' velvilje var det ikke muligt. Jeg må sige, at når jeg går her på gangene i dagligdagen, bliver jeg simpelthen glad i låget over den aktivitet, vi har fået skabt her, og at det har kunnet lade sig gøre," siger Mikael Boutrup.