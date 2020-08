Modelfoto: John Jessen Hansen Foto: Picasa

Furesø Forfatterskole åbner til efteråret

Ungdomskolen satser på at skabe et godt skrivemiljø i Furesø

Furesø Avis - 22. august 2020 kl. 06:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fritid Furesø Ungdomsskole satser denne sæson ambitiøst med at være med til at skabe et fundament for et kunstnerisk skrivemiljø i Furesø.

"De er derude, de unge. De sidder lige nu og skriver hver for sig. Digte, sangtekster, noveller eller forsøget på den første roman. De ønsker at udtrykke sig gennem skriften. På en forfatterskole kan man lære et kunstnerisk formsprog," siger forfatter Tina Cayuga. Hun er underviser på den kommende Furesø Forfatterskole på Ungdomsskolen.

Alle de tanker, der løber usynligt inde bag pandeskallen, får et sted at komme ud på en forfatterskole. Alle de følelser, stemninger, dilemmaer og situationer, som eleven ønsker at beskrive, får liv. Gennem et hav af skriveøvelser, vil den enkelte lære at komme nærmere sit eget udtryk og ved at lytte til hinandens tekster i et fortroligt rum, får de inspirationen lov at blomstre.

Tina Cayuga, som skal undervise på skolen, har undervist mange unge igennem de seneste 25 år.

"Jeg har set det igen og igen. De unge træder ind af døren, usikre og selvkritiske i begyndelsen, og som ugerne gør, begynder de lige så langsomt at tro på sig selv og deres materiale. Og ved slutningen af sæsonen er de som forvandlede. De skriver på livet løs, kanalen mellem tanken og skriften er åbnet, og det fosser ud. Som hold har de knyttet venskaber gennem den fælles interesse. Og et skrivemiljø er skabt. Mange af mine gamle elever er stadig venner. Mange af dem har gjort det til en levevej at skrive. På den ene eller den anden måde," fortæller Tina Cayuga.

Tina Cayugas tilgang er at tro på eleverne. Hun underviser dem som et hold, men ser hver enkelt og hjælper dem med at finde deres helt egen stemme. Det handler om respekt og anerkendelse. At åbne et rum, hvor der er plads til at eksperimentere, fortæller hun.

Er man mellem 13 og 25 år, kan man tilmelde sig Furesø Forfatterskole på Furesø Ungdomsskole på www.ungdomsskole.dk.

Jk