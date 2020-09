Furesø Avis og Bymidten inviterer dig til stor biludstilling

Lørdag den 5. september fra klokken 9.30-15 er der mulighed for at se biler, høre om biler og deltage i konkurrence

"I over 10 år har det været en årlig tradition at afholde biludstilling på Bymidten i begyndelsen af september, hvilket vores kunder og centerforeningen er meget glade for. Det er en god mulighed for at få en seriøs bilsnak med de forskellige forhandlere, der jo for de flestes vedkommende har lukket på lørdage " siger centerkonsulent Kim Andersen.