Caroline Lanner har i øjeblikket travlt med at køre ud med dagens ret til Furesø-borgere, men hun glæder sig til at åbne Frøken Fryd op igen, når krisen er ovre. Privatfoto

Frøken Fryd leverer ud: Jeg mærker et stort fællesskab

Frøken Fryd nåede kun at have åbent i to måneder, før caféen blev lagt ned. Der er især mange, som bestiller samme ret og skyper sammen over aftensmaden

Furesø Avis - 17. april 2020 kl. 07:36

Det var i oktober sidste år, at Caroline Lanner overtog forpagtningen af caféen i Farum Kulturhus. Med caféen og spisestedet Frøken Fryd var det hendes ambition at skabe et sted i Farum, der kunne tjene som et uformelt samlingssted for alle typer mennesker fra morgen til aften.

"Det blev vækket af mit eget behov, da jeg manglede et uformelt sted i Farum, hvor man både kan arbejde, læse en bog eller mødes med venner, som jeg kan gøre i København. Jeg synes, at det er virkelig fedt at skabe miljøer, hvor mennesker mødes, og min vision med caféen i kulturhuset var at gøre det mere levende, og at få flere forskellige mennesker ind end i dag," siger hun.

Stor talelyst Caféen kom dog først rigtig op at køre i midten af januar, da køkkenet skulle renoveres, og Frøken Fryd stod netop over for at lancere fællesspisning, da coronakrisen bankede på og lagde planerne ned. I stedet kører stedet i disse dage videre med levering af dagens varme ret, som mange borgere har taget imod. Caroline Lanner er især blevet overvældet af den glæde og talelyst, som hun møder, når hun bringer maden ud, og hun lyder ikke nedtrykt over situationen, selvom hun glæder sig til at genåbne.

"Jeg nåede kun at have åbent i to måneder, men det går faktisk godt. Jeg kunne enten vælge at lukke, eller at finde på noget andet. Jeg er nået ud til en masse nye mennesker, som ikke vidste, jeg havde overtaget cafeen," siger hun.

Kylling sælger bedst Der er kun én ret hver dag for at undgå for meget madspild, og det er især retter med kylling, som er et hit. Som noget nyt er de i caféen også begyndt at sælge ostekurve.

"Faktisk har vi også leveret et ostebord til to naboer, som ville nyde solen og hinandens selskab gennem hækken i deres haver," siger Caroline Lanner.

Indtil videre er det kun muligt at få maden bragt ud, da hele kulturhuset er lukket ned. Caroline Lanner kommer oprindeligt fra Sverige, men har boet 17 år i Danmark og heraf de seneste fire år i Farum. Hun ejer desuden caféen Kalaset, der ligger i Nansensgade i København.

Spiser sammen virtuelt Hos Frøken Fryd oplever hun, at nogle bestiller de samme retter til både dem selv og for eksempel forældre eller naboer, så de kan spise det sammen over for eksempel Skype.

"Folk er så søde og venlige, når vi bringer ud, og jeg mærker et stort fællesskab. Det bliver meget personligt, og folk fortæller gladeligt deres historier, og at de f.eks. netop har inviteret naboen på aftensmad - hver for sig. Der er også nogle, som bor flere generationer i nærheden, og som bestiller den samme ret og skyper sammen, mens de spiser. I stedet for at have fællesspisning i caféen, er det blevet til fællesspisning hjemme i husene," siger Caroline Lanner.