Fritidshjem holder debatmøde om fremtidens fritidshjem

"På Solhøjgård Fritidshjem i Farum har vi i mange år fulgt med i debatten om kommunens fritidshjem/FFO. Vi er kede af, at debatten næsten altid handler om økonomi, derfor inviterer vi nu alle forældre og ansatte til at deltage i et debatmøde om fremtidens fritidshjem i kommunen," skriver Solhøjgård Fritidshjem i en pressemeddelelse.