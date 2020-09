Den endelige udformning af Perimetervej er nu fundet. Pressefoto

Fremtidens Perimetervej fundet

Perimetervej mellem Sydlejren og Jonstrupvang har nu fundet endelig udformning

Furesø Avis - 12. september 2020

Nu ved vi, hvordan vejen skal sno sig. Perimetervej, der forbinder Flyvestationens nyeste bebyggelser med Jonstrup, har nu fået sin endelige udformning. Det sker efter efter, at Jonstrup '89, grundejerforeningerne, Dansk Botanisk Forening og Værløse Naturgruppe har været med til at fastlægge vejens forløb.

"Resultatet er, at vejen vil gribe betydeligt mindre ind i naturen på Flyvestationen end oprindeligt tænkt," fortæller Anna Bodil Hald fra Dansk Botanisk Forening og Værløse Naturgruppe. Hun er begejstret for, at det gennem dialogen med Furesø Kommunes forvaltning er lykkedes at udpege et alternativt vejforløb. Dansk Botanisk Forening og Jonstrup '89 har arbejdet for ændringerne for at undgå, at der skulle fjernes fredskov som del af projektet.

Per K. Larsen, formand for Jonstrup '89 fortæller:

"Det oprindelige, og godkendte vejforløb inddrog 3.430 kvadratmeter fredskov. Men i april gjorde vi i Jonstrup '89 forvaltningen opmærksom på et alternativt projektforslag. Dette projekt fik forvaltningen lov til at bearbejde med henblik på, at Perimetervejen blev en trafiksikker vej, hvor indgrebet i den omkringliggende natur blev minimeret. Nu står vi med et projekt, hvor der ikke skal fældes skov. Det er meget positivt, at vi på den måde har kunnet samarbejde om en bedre løsning," fortæller Per K. Larsen.

Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling har givet sin opbakning til vejforløbet, som betyder, at vejen får en smallere rabat og et vejforløb, som snævrer ind, hvor der er særlig følsom natur at tage hensyn til. Blandt andet går ruten uden om særligt beskyttet vandhul og mose, og samtidig bliver fredskovsarealet kun berørt i meget begrænset omfang.

"Det vigtige for os som politikere er, at vi både tager hensyn til borgerne, naturen og trafiksikkerheden. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med, at løsningen er fundet i en dialog mellem fagfolk i forvaltningen og borgere i området. For med den fælles indsats har vi blandt andet fået en bedre og mere sikker skolevej for cyklister," siger udvalgets formand, Lene Munch-Petersen (S). Jk