Fremmed person stod i have midt om natten

112 En kvinde vågnede natten til torsdag kl.2.26 ved at en person befandt sig i hendes have og forsøgte at sparke et hegn ned. Episoden fandt sted på Vesterbo i Værløse. En patrulje kørte til adressen, hvor den fremmede person i mellemtiden var forsvundet, oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten. Politet søgte med hund i området, men det lykkedes ikke at finde nogen, som kunne sættes i forbindelse med hændelsen. lmv