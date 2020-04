Furesøs flyverteam satte før skolestart blandt andet bånd op på legepladser, så børnene tydelig kunne se, hvor de måtte være. Pressefoto

Forstærket flyverteam gjorde skolestart mulig

Medarbejdere fra alle dele af kommunen tog del i udfordringen

Furesø Avis - 24. april 2020 kl. 15:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt står de i shorts og sørger for svømmeres sikkerhed. Eller de arrangerer musikarrangementer eller serverer mad i Galaksen. I de seneste uger har de skiftet arbejdstøj og været en del af Furesø Kommunes flyverteam sammen med servicevagten, rådhusbetjentene og det tekniske personale i kommunen.

"Flyverteamet har gjort fysisk klar til, at Furesøs yngste borgere og deres lærere og pædagoger kunne vende tilbage til omgivelser, der levede op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger," fortæller leder af flyverteamet Adam Thornval i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Akut brug for hjælp Flyverteamet blev oprettet de første dage efter corona-nedlukningen i Furesø og bestod af tre ejendomsserviceteknikere.

Men da Furesøs skoler og dagtilbud en måned efter skulle genåbnes inden for få dage, var der akut brug for mere arbejdskraft. Her trådte livreddere, medarbejdere i Galaksen og andre faggrupper straks til for at hjælpe.

Flyverteamet satte blandt andet bånd op på legepladser, så børnene tydelig kunne se, hvor de måtte være. De satte skillevægge op, flyttede borde, så klasseværelser blev delt op og kørte rundt med startpakker med sprit, spritbeholdere, plakater osv. til alle syv skoler og 28 daginstitutioner.

Blev Flyverteamet for presset, ringede de til Driftsgårdens gartnere og andre faggrupper, der sprang til for at hjælpe.

"En helt vild holdånd" "Jeg har oplevet en helt vild holdånd. Alle ville gøre hvad de kunne for, at børn og voksne kunne vende tilbage til nogle trygge omgivelser. Folk, der normalt arbejder med helt andre ting, har sprunget til og hjulpet med at løfte, skubbe og køre," fortæller Adam Thornval i pressemeddelelsen.

I den kommende tid hjælper flere faggrupper med genåbningen og med at passe Furesøs yngste børn sammen med pædagogerne og lærerne. Bibliotekarer, bogholdere og andre faggrupper træder til som pædagogmedhjælpere, da de små børnegrupper kræver større bemanding. Og musikskolelærere, fritidsvejledere og andre hjælper især til i FFO'erne, hvor der også er brug for flere folk end normalt. jesl