Der har været problemer med ulovligt parkerede biler foran Ismejeriet. Foto: Niels Teinhart

Formand om opsagt kioskmand: Det er en ærgerlig situation

Striden mellem forpagteren af Ismejeret og boligselskabet handler udelukkende om parkering, fortæller formand

Furesø Avis - 19. juli 2020 kl. 08:41 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg har været med i boligforeningen i 24 år, og der har ikke været andre sager, der minder om den her."

Det siger Niels Holk Teinhart, der er formand for Værløse Almennyttige Boligselskab, VAB.

Han taler om den lille kiosk 'Ismejeriet', hvor forpagter Ali Grünes er blevet opsagt, fordi han tre gange har brudt kontrakten, der siger, at han ikke må drive pakkeservice. Derfor er han blevet opsagt fra den 1. september i år, efter at byretten har givet medhold til boligselskabet DAB, der formelt har ført sagen. Ali Grünes valgte ikke at anke dommen.

"Der står i lejekontrakten, at kiosken ikke egner sig til, at der bliver leveret og hentet pakker, da der ikke er en parkeringsplads. Da vi opdager, at det alligevel sker, siger vi til Ali, at det duer ikke. Men der går et stykke tid, og så starter han igen. Da det sker tredje gang, fortæller vi ham, at vi må opsige lejemålet," fortæller Niels Holk Teinhart.

Anden type erhverv Sagen har strakt sig over flere år, og handler udelukkende om at der ikke er de rette parkeringsforhold, siger formanden.

"Det er tænkt som et sted, hvor beboerne i området og eleverne på skolen, kan gå hen. Vi har fået klager fra både naboer og brugere af skolen, og pakkeselskaberne selv siger også, at det ikke er muligt at holde der," siger Niels Holk Teinhart.

Når kiosken lukker, er det sandsynligt, at der kommer en anden type erhverv i lokalet, som giver færre kunder i løbet af dagen.

"Det vil være klogt at finde et andet erhverv, som for eksempel en massør, der kun har få kunder i timen. Det kan også være, at der skal være noget andet som for eksempel en revisor," siger han.

Flere udgifter For boligforeningen kan det betyde flere udgifter, hvis lokalet står tomt i længere tid.

"Vi forventer, at det vil komme til at stå tomt i et stykke tid, og at vi vil tabe penge på det. Det er de 12 afdelinger i Værløse, der skal dække det tab," siger Niels Holk Teinhart.

Selvom Ali Grünet har brudt reglerne, er Niels Holk Teinhart ærgerlig over forløbet.

"Jeg synes, at det er synd for ham. Vi har ingen intentioner om at smide en lejer ud, og det er første gang, at det sker i mine 24 år. Men han har selv været med til at lave en aftale og har brudt den. Vi synes, at det er en ærgerlig situation," siger Niels Holk Teinhart.