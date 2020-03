Formand for Jonstrup89, Per K. Larsen. Bagved ham er det meningen, at veteranflyene skal lande og lette. Foto: Louise Mørch Vilster

Formand for Jonstrup '89: Der mangler fælles spilleregler for Flyvestation Værløse

Furesø Avis - 02. marts 2020 kl. 10:45 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mange forskellige interesser i spil i området omkring Flyvestation Værløse. Der er blandt andet offentliggjort planer om en speedskaterbane, som der lige nu søges fondsmidler til, og derudover har Værløse Flyhistorisk Hangar for nyligt fået lov til af foretage 400 operationer, fordelt på 200 landinger og 200 starter om året med deres veteranfly, der står i Hangar2. Det er dog en forsøgsordning det næste år. På den anden side står beboerne, både de som har boet i Jonstrup i mange år, og de mange tilflyttere, som tæller 1000 nye boliger. Hos dem alle er der delte meninger, om den rivende udvikling, og især flyvningerne med veteranfly fik til et borgermøde sidste efterår mange til at ytre deres utilfredshed. De forskellige grundejerforeninger har fundet ud af, at det bedst kan betale sig at tale med en stemme, og de har derfor samlet sig i lokalforeningen Jonstrup '89, hvor Per K. Larsen er valgt som formand.

Per K. Larsen har selv boet i Jonstrup siden 1983, og han mener især, at der er brug for nogle klare spilleregler for området, hvis det ikke skal løbe løbsk med de mange nye aktiviteter og interesser. Og hvis der skal undgås vrede og usikkerhed fra beboerne.

"I Jonstrup '89 tog vi initiativ til at samle foreningerne rundt om flyvestationen for at se, om vi kunne finde en fælles holdning til, hvad vi synes er godt og rimeligt, hvis man også skal tage hensyn til de mennesker, der bor herude. Det er tid til at snakke om, hvordan vi kan lave nogle fælles spilleregler, der vil give begrænsninger men som også vil være en frihed for alle," siger han.

Furesø Kommune har selv lagt op til, at der etableres en dialoggruppe, hvor blandt andre beboerrepræsentanter og repræsentanter fra de forskellige foreninger og virksomheder omkring Flyvestationen kan mødes. Det ser Per K. Larsen som et vigtigt skridt i den rigtige retning.

"Det er en meget god løsning, for det giver tid til at snakke tingene igennem og få rettet de skæverter, der må være. Her tænker jeg ikke kun på flyvninger med veteranfly, men bestemt også på droneflyvere og speedskatere, og alle de andre som gerne vil bruge flyvestationen herude," siger han.

Per K. Larsen er især bekymret for den kommende speedskaterbane, som der er planer om at etablere. Idéen er at opføre en skatepark, en 200 meter oval speedskatebane samt at omdanne en gammel militærbygning til café og klubhus. Kommunen har givet tilsagn til at finansiere knap 7 millioner kroner, mens resten skal hentes fra fonde og foreninger.

"Vi har skaterbanen, hvor der er unge, der løber på skateboard på et begrænset område. Det tror jeg ikke vil give de store problemer, for de har en god lokal forankring i en klub, og dem vil vi kunne snakke med. Speedskaterbanen er jeg mere usikker på, for de virker ret uhæmmede i deres ønsker til, hvor de gerne vil køre og hvornår. Jeg er nervøs for, om de breder sig alt for meget, og om de vil lave store stævner. Hvis ikke vi havde fået lavet dialoggruppen nu, så havde vi ikke haft et sted at tale med dem, og så havde de formentlig bare kunne søge om det, de godt kunne tænke sig uden hensyn til beboerne," mener han.

Værløse Flyhistorisk Hangar har som sagt fået lov til at have 400 operationer gange om året, mens de i Jonstrup '89 havde lagt op til kun 80 operationer. Der er ikke vedtaget, hvornår på ugen eller døgnet de kan flyve, og mange beboere har ifølge Per K. Larsen ønsket at blive fri for flyvninger i weekenden. De er endnu ikke gået i gang med at flyve, men i Jonstrup '89 mener de, at der vil være brug for nogle mere konkrete spilleregler efter det første forsøgsår.

"Meningen med hangaren er, at flymekanikerne og flyentusiasterne kan have deres fly her og en gang imellem lande og lette for at vise dem frem til især skoleklasser. Vi regnede med, at de kunne nøjes med 80 operationer om året, og foreslog, at de kunne flyve på bestemte tidspunkter, som om mandagen, når skoleklasserne kom herud, og at de kunne begrænse weekendflyvning til en gang imellem om lørdagen. Vi er i snak med flyverne nu, for at finde fælles en løsning for de har ret klart nogle andre ønsker, og de vil gerne kunne flyve hele tiden når vejret er til det, og når de har fri," siger han.

Det næste år skal derfor bruges på at se hinanden an, og finde ud af, hvor meget flyene larmer, og hvor de kan flyve, uden at genere nogen.

"Og så tænker jeg, at vi finder et leje, de også bliver glade for," siger han.

Selvom de i Jonstrup '89 er meget tilfredse med kommunens tilbud om en dialoggruppe, så er det først inden for de seneste år, at der er kommet mere struktur og en bedre dialog med kommunen, mener Per K. Larsen. Han ville ønske, at der fra starten havde været en dialoggruppe i stedet for at planerne for området gik hen over hovedet på beboerne.

"Vi er i stigende grad blevet foruroliget over, at man har sat en masse ting i gang, uden at overveje konsekvenserne af det. Det er et område, hvor der kan være store kommercielle interesser og store events, der erobrer området uden hensyn til de mennesker, der bor herude, og uden hensyn til naturen. Vi har været bange for, at tingene kommer ud af kontrol, og derfor har vi grebet ind på et tidligt tidspunkt og landet en fælles arbejdsgruppe på tværs af grundejerforeningerne. Langt hen af vejen har de i kommunen glemt, at der også er lavet lokaleplaner for op mod 1000 boliger, som bliver bygget rundt omkring, og selvfølgelig måtte det give et sammenstød," siger han, og understreger, at der de seneste år er kommet en meget bedre dialog med kommunen og de forskellige udvalg.

Er der bekymring fra beboerne?

"Der er usikkerhed vil jeg sige, mest om hvad er det, der sker, og hvad kan man regne med. Hvis usikkerheden får lov til at vokse for meget, giver det også det problemer for entreprenørerne, der vil sælge huse, hvis folk begynder at stoppe op, og tænkte hvad er nu det for noget. Lige nu er der ingen kendte spilleregler herude. Jeg tror bestemt, at der kan komme et ordentligt miljø herude, men det kræver, at man snakker sammen og indretter sig efter hinanden. Det er det, vi arbejder på nu, og hvor kommunen er kommet os i møde med dialoggruppen. Jeg føler, at der er en god politisk vilje til at finde hinanden, og det er afgørende," siger han.

