Foreningsmidler: Skiklub vil tilbyde ny form for træning

Der er i alt uddelt 310.000 kroner til idrætsforeninger i Furesø. En af modtagerne er Skiklubben Hareskov

13. februar 2020

Idrætsforeninger i Furesø Kommune har netop fået bevilget 310.000 kroner fra DGI og DFI fordelt mellem 12 forskellige foreninger. De har fået mellem 7.300-50.000 kroner til at gennemføre forskellige tiltag, og pengene er derfor øremærket bestemte aktiviteter.

Sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre står Socialdemokratiet bag den politiske aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.

33.000 kr. til skiklub For at spare administrationsudgifter gik idrætsorganisationerne DIF og DGI sammen om at etablere DIF og DGI's foreningspulje. Herfra uddeles midlerne til idrætsforeningerne på baggrund af ansøgninger. I 2019 blev der i alt uddelt 47 millioner kroner til 1464 idrætsforeninger i 95 ud af landets 98 kommuner.

Det er Farum Rideklub, der med 50.000 kroner har fået det højeste beløb. Det næststørste beløb er gået til Skiklubben Hareskov, som har fået 33.000 kroner, som alle skal bruges til inliner-rulleskøjter. Klubben har tidligere fået andre tilskud til en trailer og til porte, som kendes fra slalomkørsel på alpinski. Det sidste de manglede var rulleskøjterne til børn og unge, så de nu kan tage ud og tilbyde en anden form for træning.

"Vi vil gerne lave noget for kommunens børn og for ungdomsløberne. Derfor er det rart at have forskellige træningsmuligheder, og at kunne lave happenings rundt omkring på for eksempel skoler," siger Sten Skjoldberg fra Skiklubben Hareskov.

Samarbejde med andre Klubben er Danmarks største skiklub med over 3400 medlemmer, og Sten Skjolberg forestiller sig med de nye rulleskøjter at kunne lave samarbejde med lokale rulleskøjteforeninger.

"Det forpligter lidt, når man får sådan nogle midler," siger han.

Med indkøb af 30-40 rulleskøjter er der nok til at mange børn kan komme ud at køre slalomløb gennem portene.

"Nu skal vi bare have gjort det til en succes, det er næste skridt. Det er en god måde at fastholde folk på gennem andet end skiture, og en måde at få bredden med," siger han.

De har fået foreningsmidler Furesø Rideklub 50.000 kroner

Skiklubben Hareskov 33.000

Roklubben Furesø 30.000

Værløse Selvforsvars Klub 29.270

Farum Skytteforening 28.793

Værløse-Farum Cykelklub 27.000

Furesø BTK 25.000

Værløse Skytteforening 23.999

Farum Tennisklub 23.125

Værløse Gymnastik 20.428

Furesø eSport 10.000

Hareskov Idrætsforening 7.300