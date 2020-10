Forleden holdt Furesø Kommune det første af i alt syv arrangementer til foreningslivet under coronakrisen. Foto: jbt

Foreninger holdt møde om coronaudfordringer

Furesø Kommune holdt møde, hvor foreninger kunne diskutere udfordringerne under coronakrisen

Furesø Avis - 05. oktober 2020 kl. 15:07 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

møde Furesø Kommune holdt forleden det første af en række møder for kommunens foreninger. Møderækken handler om udfordringerne fra de frivillige under coronakrisen.

Der var både vinvenner, taekwondoklub, it-café og mange andre typer foreninger repræsenteret i byrådssalen i Værløse, hvor der blev holdt god afstand mellem deltagerne.

En repræsentant fra Danmarks Idrætsforbund, DIF, fremlagde en undersøgelse, der kunne fortælle, at knap hver tredje, 28 procent, af foreningerne i Furesø var "udfordret i nogen grad" med at genoptage aktiviteterne efter forårets store nedlukning. 14 procent havde svaret, at de "i høj grad" var udfordret.

"Vi har mistet medlemmer, men vi har ikke noget økonomisk tab," kunne én repræsentant fortælle, mens en anden sagde, at "vi har slet ikke set konsekvensen af medlemsflugten endnu. Jeg tror, at mange foreninger vågner med hånden i potten. Vi får et smæk senere hen på medlemstallet," lød det.

"Vi har sparet penge på at aflyse arrangementer, så vi har givet mangeårige medlemmer et halvt års gratis medlemsskab," lød det også.

Rent praktisk fortalte en sportsklub, at der var udfordringer med coronarestriktionerne, hvis et barn havde glemt sin drikkedunk.

"Det giver udfordringer, for de må jo ikke bruge vandhanerne," sagde vedkommende.

"Jeg er nødt tilat stille spørgsmål til viljen til at efterleve restriktionerne. Når vi kommer hen i Satelitten med vores forening ser vi tit, at der står rester efter et morgenbord, eller at stolene står i et lokale, så man kan se, at der ikke har været holdt afstand. Jeg synes, det skal nævnes," sagde vedkommende.

Furesø Komune følger senere op med flere møder for foreningerne. Blandt andet er nogle af temaerne unge i foreningslivet, en værktøjsaften for bestyrelsesmedlemmer, og hvordan man søger fondsmidler til sin forening.