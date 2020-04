Der er brug for ekstra kvadratmeter efter åbningen af institutioner.Det hjælper foreningerne nu med. Foto: Furesø Kommune

Foreninger giver plads til børnehaver

Furesø Avis - 20. april 2020

Det er brug for rigeligt med plads efter genåbningen af børnehaver og vuggestuer, og derfor kommer Furesøs foreninger nu institutionerne til hjælp.

Mens cirka halvdelen af børnene vendte tilbage efter påske, kommer de fleste af børnene tilbage i denne uge, og det kræver nytænkning, da der skal være mere plads end normalt per barn.

Kabalen går op Derfor har kommunen været i tæt kontakt med kommunens boldklubber, spejdere, Værløse Kirke og foreningsliv, som nu hjælper med at få kabalen til at gå op, mens foreningslivet stadig er lukket ned. Og det har udelukkende været en positiv oplevelse, fortæller Susanne Rolighed, der er faglig koordinator på dagtilbudsområdet.

"Alle, vi har henvendt os til, har været enormt imødekommende. Alle har sagt ja og været indstillet på reagere rigtig hurtigt, hvilket har været en stor hjælp," siger hun i en pressemeddelelse.

Bettina Ugelvig Møller (S), formand for Udvalget for dagtilbud og familier er imponeret over den store velvilje til at hjælpe blandt foreningerne.

"Mange foreninger tripper for selv at komme i gang igen, og det kan jeg virkelig godt forstå. Nu kommer de så vores dagtilbud i møde på denne måde. Det er samfundssind og det vidner om et bredt udsyn fra foreningernes side. Det skal de have et stort tak for. Jeg håber, at både børn og medarbejdere får en sjov tid trods de mere simple rammer, og at forældrene sætter pris på, at deres børn bliver i nærmiljøet."

Forening åbner klubhus Alle lokalebehov er nu på plads, og stederne er ved at blive klargjort. Et af dem er hos idrætsforeningen Hareskov IF, der har stillet sit klubhus til rådighed for Børnehuset Åkanden.

"Vi åbner klubhuset, fordi klubben er en del af lokalsamfundet på samme måde som dagtilbudene er. Det er vigtigt at vise i denne situation. Vi skal også være her efter krisen, og så er et bare herligt, hvis en masse af vores yngste borgere føler sig trygge og hjemme ved at komme i klubben. Det er vi glade for," siger klubbens formand, Jim Midjord.