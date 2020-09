Der er planer om at samle ungemiljøet ved Galaksen i Værløse og blandt andet inddrage lokaler i Satelitten, der ligger ved siden af. Foto: Louise Mørch Vilster

Foreninger frygter at blive smidt ud af Satelitten

Satelitten i Værløse bliver hver dag brugt af foreninger, og de frygter at skulle flytte til Farum for at gøre plads til nyt ungemiljø

Furesø Avis - 18. september 2020 Af Louise Mørch Vilster

En lang række foreninger bruger lokalerne i Satelitten ved Galaksen i Værløse, og der er nu bekymring for, at de i fremtiden ikke kan være der. Der har længe været talt om at samle aktiviteter for unge ved Galaksen og i et forslag til anlægsbudgettet for næste år står der, at lokalerne i det tilstødende 'Satelitten' primært skal være hjemsted for Ungdomsskolen samt for Ungekulturhuset.

Ikke blevet spurgt I forslaget lægges der op til, at en del af foreningerne i stedet skal flytte til Farum Kulturhus. Satelitten har to sale og en række mindre lokaler, og hos brugerbestyrelsen for Satelitten er formand Per Billesø noget overrasket over forslaget. Han frygter, det betyder en nedlæggelse af foreningernes brug af Satelitten.

"Vi er ikke blevet orienteret om de planer, så det overrasker mig såre. Jeg læste sidste år, at der var planer om at disponere over lokaler i Satelitten til ungemiljøet, og derfor skrev jeg til kommunen. De forsikrede mig om, at vi ville blive inddraget, hvis det skete. Men vi er ikke blevet spurgt," siger Per Billesø.

80 foreninger Anlægsforslaget er dog ikke indarbejdet i anlægsprogrammet, og det er derfor op til en politikerne at afgøre, om det skal være en del af budgetforliget. Per Billesø fortæller, at der på årsbasis er cirka 80 foreninger, der bruger Satelittens lokaler, og de foreninger, der oftest bruger lokalerne er ÆldreSagen, FOF og AOF.

"Mange af medlemmerne i ÆldreSagen kan ikke bare tage til Farum, og især ikke om aftenen. Der er 4000 medlemmer af ÆldreSagen i Værløse, og det er specielt ærgerligt for dem," siger Per Billesø.

Han opfordrede i et opslag på Facebook-siden '3500 Værløse' til at møde op til kommunens borgermøde torsdag den 17. september, hvor næste års budget var på dagsordenen.

"Brug jeres indflydelse og udnyt denne forsinkede borgerinddragelse til at give jeres mening tilkende. Skriv om konsekvenserne for jeres forening, hvis Satellitten lukkes for foreninger," skriver han.

Ingen beslutning Udvalgsformand for kultur, fritid og idræt, Tine Hessner (R), mener, at de i brugerbestyrelsen drager forhastede konklusioner.

"Der er ikke taget beslutning om noget endnu. For mig er det vigtigt, at vi stadig har foreningslokaler i både Farum og Værløse. Det er vigtigt at høre alle brugere, og vi skal også have de unge med på råd," siger hun.

Det er Tine Hessners forventning, at der bliver sat penge af til en yderligere undersøgelse af det nye ungemiljø ved Galaksen på næste års budget, og at der kan være første spadestik i 2022 til en ombygning af lokalerne. I budgetforslaget lægger forvaltningen op til at Borgerservice flytter helt ud af Galaksen og for eksempel til lokaler på Bymidten, så der i stedet kan komme et stort cafémiljø/hænge ud-sted ved indgangen. Der er også planer om at oprette øvelokaler til de unge.

Den gode løsning "For mig at se kan Borgerservice frigøre meget af det, vi gerne vil. Der er ikke nogen beslutning endnu, og måske kaster vi alle lokalerne op i luften. Det kan være, at vi friholder Satelitten helt, eller at der kommer delelokaler, hvor de unge kan være en del af det. Vi skal have bragt de unge om bordet sammen med brugerbestyrelsen, og have tænkt den gode løsning igennem. Der skal være plads til ÆldreSagen i både Farum og Værløse, for jeg tror, det er vigtigt at opretholde de lokale tilbud, da det giver nærhed og tilgængelighed," siger Tine Hessner og opfordrer samtidig til at sende høringssvar.