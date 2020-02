Foredrag: Håndværkssvende på valsen Seniorakademi afholder foredrag om vandrende håndværkere

Når håndværkere vandrede fra by til by og land til land for at arbejde, sagde man at de gik på valsen. Laugene opstod i middelalderen og blev senere til vor tids fagforeninger. De udlærte svende drog ud for at lære mere om deres fag, og man kan endnu møde rejsende svende. På Christania har de bygget et hus til de navere, der stadig er på valsen og på Svanholm, har de i flere omgange udført reparationsarbejde i respekt for den gamle byggestil.