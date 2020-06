Kunstgræsbanen med 'Goal Station' flytter fra bane 1 til bane 1. 'Paletten' ligger lige under bane 1. Illustration: Furesø Kommune

Forældregruppe er lettet over flytning af kunstgræsbane

En kommende kunstgræsbane med et 'Goal Station' kommer alligevel ikke til at ligge lige op af daginstitutionen 'Paletten'.

Furesø Avis - 24. juni 2020 kl. 10:30 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er borgernes protester, der har ført til, at hundeskoven i Farum ikke længere er i spil til at blive parkeringspladser ifølge den nye lokalplan for Farum Vest. Det blev besluttet på det seneste møde i Økonomiudvalget og er nu sendt videre til vedtagelse i byrådet, som skal tage den endelige beslutning.

"Vi har ændret det, fordi beboerne pegede på, at det var en dårlig idé. Det er væsentligt, at der er mange, der bruger hundeskoven, og det er meget at gøre ud af nogle få parkeringspladser," siger udvalgsformand for byudvikling og bolig Egil Hulgaard (K).

Goal Station Området ville have givet 50-70 parkeringspladser, som der er hårdt brug for til FC Nordsjællands superligakampe. Til gengæld skal der nu findes endnu flere parkeringspladser et andet sted i nærheden af stadion.

"Det er noget, som forvaltningen arbejder videre med. Bundlinjen er, at der stadig er et parkeringsproblem, som der skal gøres noget ved," siger Egil Hulgaard.

En anden væsentlig ændring af lokalplanen er flytningen af en kommende kunstgræsbane med en såkaldt 'Goal Station', som er en særlig træningsbane for FC Nordsjællands spillere. Kunstgræsbanen er flyttet fra bane 1 til bane 2, der ligger lige ved siden af. I forbindelse med en 'Goal station' har beboerne særligt været bekymret for støjen, når der spilles op af banderne, mens den tilstødene børnehave og vuggestue 'Paletten' også har været bekymret for, om der ville komme mikroplast fra kunstgræsbanen ind til børnene, som de for eksempel kunne tage i munden.

Glad for ændring "I miljørapporten, som kommunen har fået lavet, er der masser af tekst om støj og lysgener, men det bliver ikke nævnt, hvordan mikroplast påvirker små børn, da det kan sprede sig ind til institutionen. Da jeg først hørte om banen, tænkte jeg, at det var fuldstændig hul i hovedet at have noget med plastic ved siden af en institution," har Alicja Winkel Peterson fra Palettens forældregruppe tidligere sagt til Furesø Avis.

Forældregruppen sendte et samlet høringssvar til kommunen, og Alicja Winkel Peterson er nu glad for at høre, at banen ikke kommer til at ligge lige op af institutionen.

"Grunden til, at vi skrev et høringssvar, var at få politikerne til at kigge på planen endnu engang, så den ikke ligger lige op af institutionen. Det er vi naturligvis positivt stemte over for. Jeg tror, at det vil være langt nok væk, til at det ikke vil genere med hverken lyd eller mikroplast," siger hun.

Der er kommet over 106 høringssvar i forbindelse med lokalplanen, og mange andre naboer har også været utilfredse med det kommende 'Goal Station'.

"Der er mange, der mente, at det ikke var den rigtige placering. Nu kommer den lidt længere væk fra naboer og fra Paletten," siger Egil Hulgaard.